Auch dieser Star hat den Lockdown rege genutzt! Aufgrund der vorherrschenden Gesundheitskrise sind viele Promis in den vergangenen Monaten kreativ geworfen, um sich auch zu Hause beschäftigt zu halten – darunter gab es viele mutige Haar-Experimente und sogar Schwangerschaften! Auch Busta Rhymes (48) war in letzter Zeit sehr fleißig: Der US-Rapper hat schwer für einen Muskel-Body geschuftet, den er jetzt stolz seinen Fans präsentierte!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der "I Know What You Want"-Interpret jetzt eine Collage, die seine Community in Erstaunen versetzte: Links sieht man den Musiker vor seinem Fitness-Marathon, rechts danach. Ganz klar: Busta Rhymes hat offenbar einige Kilos abgespeckt – und sich obendrauf ein beeindruckendes Sixpack zugelegt! "Ich bin in der Form meines Lebens", freut sich der 48-Jährige in der Bildunterschrift und appelliert an seine Follower: "Gebt niemals auf!"

Seine Fans überschütten Busta Rhymes in den Kommentaren geradezu mit Komplimenten. "Was für ein Mega-Erfolg! Du siehst klasse aus", jubelt ein Nutzer. "Wow, du kannst so stolz auf dich sein!", betont ein weiterer. Was sagt ihr zu seinem Sixpack? Stimmt ab!

Anzeige

Dave Kotinsky/Getty Images for Mohegan Sun Busta Rhymes, US-Rapper

Anzeige

Brian Ach/Getty Images for Something in the Water Busta Rhymes, US-Rapper

Anzeige

Cooper Neill/Getty Images for Pandora Busta Rhymes, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de