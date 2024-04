34 Kilo leichter: Melissa McCarthy präsentiert neuen Look!

Bereits vergangenes Jahr fiel auf: Melissa McCarthy (53) hat sich verändert! Grund dafür war ihre krasse Gewichtsabnahme. Ganze 34 Kilo soll die Gilmore Girls-Darstellerin schon abgenommen haben. Bei der Premiere des Musicals "Suffs" in New York zeigte sich die 53-Jährige jetzt in einem luftigen Outfit und setzte so ihren veränderten Körper gekonnt in Szene. Sie kombinierte zu einem schwarzen Hosenanzug ein durchsichtiges Mesh-Oberteil, durch das die Betrachter einen Blick auf ihre schmale Taille und ihre Oberweite erhaschen konnten.

Den Schlüssel für ihren Gewichtsverlust verriet sie nun in der CBS Mornings: "Ich habe wirklich aufgehört, mir Sorgen um mein Gewicht zu machen. Ich habe aufgehört, zu viel zu analysieren, zu viel nachzudenken und irgendetwas zu tun." Ihre Einstellung zu ändern, fiel Melissa alles andere als leicht, aber sie ist sich sicher, dass ihr nichts Besseres hätte passieren können.

Schon öfter berichtete Melissa, dass sie bereits die ein oder andere Methode ausprobiert hatte, um an Körpergewicht zu verlieren. Dass diese Vorgehensweisen nicht immer gesund waren, erzählte sie bereits 2022 in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten zu "Gilmore Girls" soll die Schauspielerin sich an einer Flüssigdiät versucht haben, die ihr nicht erlaubte, mehr als 500 Kalorien am Tag zu sich zu nehmen. Melissa berichtete, dass sie sich dadurch "die Hälfte der Zeit ausgehungert und wahnsinnig" fühlte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa McCarthy im August 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa McCarthy im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Melissas Look? Sie sieht toll aus! Hm, ich sehe jetzt keinen so großen Unterschied. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de