Super-Bowl-Ring geklaut? Jason Kelce erklärt Missverständnis

Jason Kelces (36) Super Bowl-Ring verschwand bei einem Spiel, das die University of Cincinnati organisierte, endgültig. Der ehemalige Football-Profi vermutete, dass das wertvolle Schmuckstück einfach unbeabsichtigt auf dem Müll gelandet ist. Doch ein Kommentar in seinem Podcast brachte das Gerücht in Umlauf, der Ring sei gestohlen worden. Diese Spekulationen will er nun aus dem Weg räumen. Bei X schreibt Jason ein deutliches Statement, in dem er klarmacht, dass niemand seinen Ring entwendet habe. "Das ist nicht korrekt und nicht das, was ich gesagt habe. Ich denke nicht, dass er gestohlen wurde. Basierend auf dem Videomaterial, das wir haben, denke ich, dass er beim Aufräumen versehentlich in den Müll geworfen wurde", meint der Sportler.

Im Podcast "New Heights" war der Verlust des Ringes mehrfach Thema. In einer der letzten Folgen wunderte sich der Gast, Komiker Andrew Santino, wie so ein schweres Schmuckstück verloren gehen kann. Bruder Travis (34) hakte ein: "Alter, man verliert ihn nicht. Jemand stiehlt ihn!" Jason reagierte dann auf die Aussage seines Bruders mit der Anmerkung, dass "Videobeweise" über den Verbleib existieren. Das löste die Gerüchte aus. Der 36-Jährige war schon mehrfach auf der Suche nach dem Super-Bowl-Ring. Zu Besuch an seiner ehemaligen Uni waren dort die "Lombaby Games" organisiert worden. Als Gag war sein Ring in einem Pool aus Chili versteckt. Die Suche war ohne Ergebnis zu Ende gegangen und auch am nächsten Tag hatte das Team von "New Heights" keinen Erfolg.

In seinen rund 13 Jahren in der NFL hatte Jason zusammen mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl nur einmal für sich gewinnen können. Im Jahr 2017 hatten sie den New England Patriots gegenübergestanden und das Spiel für sich entschieden. 2023 kam es zum Duell der Brüder, als die Eagles gegen die Kansas City Chiefs antraten – doch der dreifache Papa musste sich Bruder Travis geschlagen geben. Erst in diesem Jahr zog Jason einen Schlussstrich unter seine Karriere und ging unter Tränen in den Ruhestand.

Instagram / killatrav Travis und Jason Kelce, Football-Profis

Getty Images Jason Kelce, Footballer

