Verzichten Prinz William und Kate auf Foto am Hochzeitstag?

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) feiern am 29. April bereits ihren 13. Hochzeitstag. Aber wird es in diesem Jahr kein offizielles Posting zu diesem Anlass geben? Diese Vermutung stellt nun die Journalistin Emily Nash in dem Podcast "A Right Royal Jam" auf. "Ich glaube, wir werden kein Foto der beiden zu sehen bekommen. Es ist kein rundes Jubiläum. Und sie haben aktuell eine Menge um die Ohren!", erklärt die Redakteurin.

Damit hat die Britin recht – immerhin kämpft Kate derzeit gegen ihre Krebserkrankung und unterzieht sich einer Chemotherapie. Auch Williams Vater König Charles III. (75) ist an Krebs erkrankt. Laut Emily kommt hinzu, dass die Royals nicht jedes Jahr ein Foto anlässlich ihres Hochzeitstags posten: "Sie machen das nicht immer. Sie haben es für ihren 10. Jahrestag gemacht, aber dieses Jahr erwarte ich es nicht!"

Die Fotos der Royals an besonderen Tagen sind bei den Fans sehr beliebt – seit einiger Zeit aber auch ganz schön umstritten. Denn mit einem Familienbild, das Kate am Muttertag gepostet hatte, trat sie in ein Fettnäpfchen. Der Schnappschuss war offensichtlich stark nachbearbeitet und sorgte für einen echten Shitstorm gegen die Hobby-Fotografin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, William und Kate werden ein Foto an ihrem Hochzeitstag posten? Ja, diesen Gefallen werden sie ihren Fans tun. Nein, sie haben aktuell wirklich andere Dinge im Kopf. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de