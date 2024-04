Macht Prinz Harry einen weiteren Schritt auf die Royals zu?

Wird es doch noch ein Happy End bei den Royals geben? Vor rund vier Jahren kehrten Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Meghan (42) dem britischen Königshaus den Rücken zu. Nun gibt es erneut Hinweise darauf, dass sich der Rotschopf und die Herzogin von Sussex bemühen, die Verbindung zum Königshaus aufrechtzuerhalten. Grund für diese Annahme: Harry und Meghan sollen einen in England ansässigen Kommunikationsmanager eingestellt haben. Wie Mirror berichtet, solle Charlie Gipson zukünftig als ihr Hauptansprechpartner für die britische Presse fungieren und damit eine sehr wichtige Aufgabe übernehmen.

Nachdem in jüngster Vergangenheit viel böses Blut zwischen dem zweifachen Vater und seiner royalen Verwandtschaft geflossen war, überraschte Harry zuletzt mit versöhnlichen Worten. Während eines Auftritts bei Good Morning America kündigte der Prinz an: "Ich habe weitere Reisen geplant, die mich durch und auch zurück ins Vereinigte Königreich führen. Ich werde so oft wie möglich meine Familie besuchen." Bereits nach der Krebsdiagnose von König Charles III. (75) war der 39-Jährige nach Großbritannien gereist, um seinem Vater beizustehen.

Ob Harry allerdings wie ursprünglich geplant im Mai zur Jubiläumsveranstaltung der Invictus Games nach London reisen wird, steht noch auf der Kippe. Die Sportveranstaltung hatte der Bruder von Prinz William (41) vor zehn Jahren selbst ins Leben gerufen. Nun soll er aber Bedenken haben, da ihm in seinem Heimatland keine Sicherheitskräfte zur Verfügung stehen sollen. "Bevor er entscheidet, ob er an der Jubiläumsveranstaltung der Invictus Games teilnimmt, muss sein Sicherheitsteam sicher sein, dass [...] seine eigenen Sicherheitsbedürfnisse erfüllt werden, während er in London ist", verriet ein Insider gegenüber OK! Magazine.

Getty Images Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry im Mai 2019

