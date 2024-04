So stellt sich Tanja Tischewitsch ihren Traummann vor!

Tanja Tischewitsch (34) hat schon so einigen Männern den Kopf verdreht. Bei Promi Big Brother verfiel Menderes Bağci (39) dem Charme der DSDS-Bekanntheit. Die ist aber seit einiger Zeit Single. Im RTL-Interview verrät die Beauty: "Also, ich bin jetzt nicht auf der Suche. Aber natürlich ist es schon so, wenn man auf einer Veranstaltung ist, dass man den ein oder anderen kennenlernt." Tanja habe ein ganz bestimmtes Beuteschema: "Ich stehe total auf das Gegenteil von mir. Ich mag es, wenn der blonde Haare und blaue Augen hat."

Auch charakterlich sollte ihr Traummann einiges mitbringen. "Loyal, freundlich, großzügig und gentlemanlike", müsste er laut Tanja sein. Ob sie ihren Mister Right eventuell bei Kampf der Realitystars finden wird? Aktuell ist die Influencerin in dem Format zu sehen und trifft dort auf einige Single-Männer.

Zuletzt machte Tanja mit ihrem Playboy-Cover Schlagzeilen. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 34-Jährige einige Einblicke in ihr Shooting. Dabei zeigt sich Tanja unter anderem in einem Whirlpool. "Zehn Jahre nach ihrem TV-Debüt bei 'Deutschland sucht den Superstar' will Tanja Tischewitsch bei 'Kampf der Realitystars' ganz neue Seiten von sich zeigen. Ihre allerschönsten zeigt sie nur bei uns: Tanja ist unser neuer Coverstar", hieß es in dem Post.

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Realitystar

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Ex-DSDS-Teilnehmerin

