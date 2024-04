Süße Neuigkeiten: Tammy Slaton ist verliebt und vergeben!

Süße Neuigkeiten von Tammy Slaton (37)! Die "Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit ist verliebt. Fans munkelten, dass TikTok-Star Haley Michelle die Frau an ihrer Seite ist, nachdem Tammy ein Foto mit ihr veröffentlicht hatte. Auf TikTok meldet sie sich mit einem Statement: "Ich wünschte, Menschen würden aufhören, Vermutungen über mich anzustellen, auch wenn ich es sehr wertschätze, dass ihr euch alle Gedanken um mich macht. Ich habe eine feste Freundin. Aber Haley ist nur eine Freundin, der Name meiner festen Freundin lautet Andrea – das ist erst einmal alles, was ich zu ihr sagen werde."

Damit ist klar: Tammy ist wieder in festen Händen. Fotos oder seit wann die beiden ein Paar sind, gibt es aber erstmal nicht. Fans stehen voll und ganz auf der Seite des TV-Stars. "Mach dir keine Gedanken darüber, was die Leute sagen, das geht nur dich etwas an", schreibt ein User in den Kommentaren. "Du musst dich nicht erklären! Das sind alles nur Hater! Außerdem siehst du fantastisch aus", ergänzt ein weiterer.

Die Liebes-News sind nicht das einzig Positive im Leben der Fernsehdarstellerin. Sie könnte derzeit nicht glücklicher mit ihrem Körper sein, denn sie hat etwa 190 Kilo abgenommen. "Meine Lebensqualität hat sich so sehr verändert. Bevor ich in die Reha ging, war ich verbittert, unglücklich, suizidgefährdet, deprimiert und einfach nur gemein", gab sie in einem TikTok-Clip zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Tammy Slatons Umgang mit den Spekulationen über ihr Liebesleben? Finde ich gut, dass sie sich äußert. Schade, dass sie überhaupt dazu gedrängt wird. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de