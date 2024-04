Trendfarbe? Sängerin Rihanna bezaubert im gelben Kleid!

Was für ein umwerfender Look! Sängerin Rihanna (36) verbrachte den Freitagabend auf einem Event in Los Angeles, auf welchem sie die neue Foundation ihrer Marke Fenty Beauty vorstellte. In einem eng anliegenden hellgelben Dress betonte die Musikerin ihre Kurven. Sie verschmolz mit der Optik des Events, denn auch der Hintergrund und der Teppich waren in Gelb gehalten. Die Haare der "Umbrella"-Interpretin leuchteten dazu in einem sonnigen Blond und rundeten ihren Look perfekt ab.

Auf dem glamourösen Event entflieht die Unternehmerin ihrem Alltag als zweifache Mama – der nahm auch Einfluss auf ihre modischen Entscheidungen. "Früher habe ich meine Nippel gezeigt, mein Höschen war zu sehen. Das sind jetzt Dinge, die ich als Mutter nie mehr tun würde. Jetzt denke ich mir nur: 'Oh Gott, das hab ich wirklich getan? Nippel gezeigt?'", blickte sie im Interview mit der britischen Vogue zurück.

Die Musikerin ist für ihr gutes Stilgefühl bekannt – sie selbst sieht Ehemann ASAP Rocky (35) aber als den Modegott im Haushalt. "Neben diesem Mann fühle ich mich verdammt nachlässig. Ich fühle mich, als sähe ich aus wie seine Assistentin", plauderte sie in einem Gespräch mit Interview aus. Da gibt es egal zu welchem Anlass keine Ausnahmen – auch für Flugreisen wird sich schick gemacht. "Wir sollten in Jogginghosen sein. Er will aber einen kompletten Bottega-Anzug tragen. Ich denke mir: 'Warum musst du mir das antun?'", scherzte sie im Dialog.

Rihanna, April 2024

A$AP Rocky und Rihanna

