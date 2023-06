Gänsehaut: Busta Rhymes bricht bei BET Awards in Tränen aus

Dieser Moment sorgte für Gänsehaut! Seit 2001 wird der BET Award jährlich von Black Entertainment Television im Rahmen einer Preisverleihung an Künstler in den Bereichen Musik, Schauspiel, Film und Sport vergeben. Auch der Rapper Busta Rhymes (51) ergatterte eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Bei seiner anschließenden Rede richtete er sich an seine Rap-Kollegen. Dabei konnte der Musiker seine Tränen nicht zurückhalten.

Bei seiner Dankesrede sprach der 51-Jährige laut RTL unter anderem über seine sechs Kinder und seine erfolgreiche Karriere. Außerdem forderte er seine Musikkollegen auf, sich einander zu unterstützen und großartige Musik herauszubringen. "Wir werden mit diesem Narrativ aufhören, dass wir uns nicht lieben, mit dieser Spaltungssache. Es ist kitschig. Es ist ermüdend", erklärte Busta, während ihm die Tränen über die Wange liefen.

Die Karriere des Rappers begann bereits 1990 als Teil der Hip-Hop-Gruppe Leaders of the New School. Wenig später nahm er sein Glück selbst in die Hand und startete als Solo-Künstler durch. Mit Erfolg: Sein Debütalbum "The Coming" stieß auf Begeisterung. Anschließend produzierte er Musik mit Megastars wie Sean Paul (50) und Mariah Carey (54).

Busta Rhymes bei den BET Awards 2023

Busta Rhymes bei den BET Awards 2023

Busta Rhymes, Rapper

