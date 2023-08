Er schrieb ihren Mega-Hit: Karat-Star Ulrich Swillms ist tot

Die Trauer in der Musikwelt ist groß! Die Band Karat galt zu Zeiten der DDR als eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Gruppen. Mit Hits wie "Über Sieben Brücken Musst Du Gehn" spielten sich die Männer aus Ost-Berlin in die Herzen der Fans – unter ihnen auch Ulrich Swillms, der den größten Hit der Truppe komponiert hatte. Nun müssen die Bewunderer jedoch Abschied nehmen: Ulrich ist verstorben.

Das verkündeten die aktuellen Mitglieder von Karat am Montag via Facebook. Laut dem Statement sei Ed, wie der Keyboarder von seinen Freunden genannt wurde, bereits am 27. Juli gestorben – am Montag habe dann die Beerdigung stattgefunden. "Schweren Herzens und in tiefer Trauer müssen wir den Tod von Ed Swillms, unserem früheren Keyboarder, Karat-Gründungsmitglied und Komponisten zahlreicher Bandklassiker [...] bekannt geben." In dem Posting heißt es weiter, es sei der ausdrückliche Wunsch der Familie gewesen, die traurigen Nachrichten erst so spät zu verkünden.

Ulrich hatte Karat 1975 gemeinsam mit Henning Protzmann, Ulrich Pexa, Neumi Neumann, Konrad Burkert und Herbert Dreilich gegründet. In den folgenden Jahrzehnten waren immer wieder Mitglieder ausgestiegen und andere dazugekommen. Nach dem Tod seines Vaters 2004 war unter anderem Claudius Dreilich Teil von Karat geworden und gehört noch heute zur Besetzung.

