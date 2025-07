Sarah Schreiber nach Babypause zurück bei "Bares für Rares"

Sarah Schreiber, Händlerin in der beliebten ZDF-Trödelshow Bares für Rares, meldet sich nach einer rund sechsmonatigen Babypause zurück. Auf einem Foto in ihrer Instagram-Story zeigte sich die Auktionatorin am Set im Pulheimer Walzwerk bei Köln bei einer Kaffeepause mit Kollegin Elke Velten. "Zurück am Set von 'Bares für Rares'. Erster Drehtag nach der Babypause – direkt wieder mittendrin", schrieb die frischgebackene Mama zu dem Schnappschuss. Wann die ersten Folgen mit ihr nach der Pause im Fernsehen zu sehen sein werden, ist noch nicht klar.

Mitte März hatte Sarah Schreiber über Instagram verkündet, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Sie hatte sich danach bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und die wertvolle Zeit mit ihrer "kleinen Familie" genossen, wie sie selbst sagte. Details zu ihrem Baby hält die Hessin, die in Niedernhausen ein eigenes Auktionshaus führt, jedoch geheim. Während ihrer Pause konnte man sie in bereits zuvor aufgezeichneten Episoden der Trödelshow noch mit Babybauch sehen, darunter auch in einer XXL-Abendshow, in der ein spektakulärer Riesen-Diamant versteigert wurde.

Sarah ist seit Juli 2022 Teil des "Bares für Rares"-Händlerteams und gehört seither zu den vertrauten Gesichtern der beliebten ZDF-Show. Neben ihrer TV-Präsenz betreibt sie in Niedernhausen ein eigenes Auktionshaus, in dem sie ihrer Leidenschaft für Kunst und Antiquitäten nachgeht. Privat hält sich die Unternehmerin jedoch eher bedeckt und teilt nur einzelne Einblicke in ihr Leben. Ihre sympathische und bescheidene Art hat ihr über die Jahre eine große Fangemeinde eingebracht, die sich nun freut, sie gemeinsam mit der erfahrenen Elke Velten bald wieder auf dem Bildschirm zu sehen.

Instagram / sarahschreiber_auktionatorin Sarah Schreiber, "Bares für Rares"-Auktionatorin

Instagram / sarahschreiber_auktionatorin Sarah Schreiber, Juni 2024

Instagram / sarahschreiber_auktionatorin Sarah Schreiber, "Bares für Rares"-Auktionatorin