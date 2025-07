"Unschlagbar": Das bedeutet Female Energy für Fiona Erdmann

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Fiona Erdmann (36) gemeinsam mit ihrer Freundin Julia Kautz den Song "Besser Sad". Die Releaseparty stand unter dem Motto "Female Energy" – ein Thema, das auch in Fionas Leben eine große Rolle spielt. Im Promiflash-Interview verrät die Unternehmerin, was genau das für sie bedeutet. "Das, was ich vor allem im Moment mache: Mit meinen drei Kindern die Roadshow, der Song, das Release-Event. Ich glaube einfach, dass wir Frauen in der Lage sind, Dinge zu leisten, zu denen Männer kaum in der Lage sind. Frauen können einfach so viel gleichzeitig bewältigen und organisieren", erklärt sie.

Multitasking und hohe Belastbarkeit sind aber nicht die einzigen positiven Fähigkeiten, die Fiona vor allem dem weiblichen Geschlecht zuschreibt. Auch Teamwork funktioniere ihrer Erfahrung nach vor allem unter Frauen besonders gut. "Auch mein Team besteht fast nur aus Frauen", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich liebe meine Assistentinnen und den Spirit, den wir haben. Wenn Frauen sich zusammentun und gemeinsam etwas auf die Beine stellen, dann ist das so gut wie unschlagbar!"

In ihrem alltäglichen Leben hat die 36-Jährige alle Hände voll zu tun. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mo und ihren Kids lebt sie in Dubai. Von dort aus geht sie täglich ihrem Job als Influencerin nach, leitet mit ihrem Mann zusammen eine Immobilienfirma und kümmert sich um die drei Kleinen. Im Promiflash-Interview verrät sie, wie sie diesen Alltag bewältigt: "Eigentlich gibt es da keine Balance. Ich bin immer parallel mit allen Sachen im Gange. Aber das funktioniert ganz gut, weil ich alles miteinander verbinden kann. Wenn man sich richtig organisiert, eine gewisse Struktur beibehält und die Zeit effektiv nutzt, dann geht das schon."

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Ehemann Mo und ihren drei Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit