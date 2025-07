Josephine Martz verrät Details zu ihrer Serienrolle bei AWZ

Josephine Martz hat spannende Details über ihre neue Rolle in der beliebten RTL-Daily Alles was zählt verraten. Die Schauspielerin wird als Joana, eine ehrgeizige Profi-Tennisspielerin, frischen Wind in die Serie bringen. Gemeinsam mit ihrer Mutter reist Joana aus Buenos Aires nach Essen, um den Kontakt zu ihren deutschen Verwandten aufzunehmen. "Sie hat herausgefunden, dass sie Familie in Deutschland hat und daraufhin Kontakt zu ihrem Onkel, Maximilian von Altenburg, aufgenommen – somit ist sie die Enkelin von Simone", plauderte die 24-Jährige im Promiflash-Interview aus dem Nähkästchen.

"Ihr könnt euch auf ein sehr ehrgeiziges, selbstbewusstes, starkes, aber gleichermaßen liebevolles und positives Mädchen freuen, mit einer guten Portion argentinischem Temperament", berichtete Josephine vielversprechend. Auch die Rolle ihrer Mutter Gabriella, die von Bianca Hein gespielt wird, verspricht Unterhaltung. "Gabriella ist eine Frau, die ganz viele Farben hat. Sie ist selbstbewusst ihren Weg gegangen, hat ihre Tenniskarriere für die Kinder beendet. [...] Sie ist ehrgeizig, selbstbewusst, verletzlich, alles was zählt ist für sie [...] die Familie", gab Bianca im Gespräch mit RTL preis.

Mit Josephine Martz und ihrer Kollegin Bianca Hein wird die erfolgreiche Serie ab Mitte Juli um neue Charaktere bereichert. Besonders spannend für die Fans ist auch die Einführung einer neuen Sportart: Erstmals wird Tennis im Serienuniversum eine zentrale Rolle spielen. Neben Eistanz, Boxen und Fußball sorgen die Matches auf dem Platz für zusätzliche Dynamik. Während die Serienmacher auf packende sportliche Wettkämpfe setzen, wird sich der Fokus der Handlung weiterhin auf die Beziehungen und Intrigen abseits des Sports richten. Es bleibt also aufregend bei "Alles was zählt".

RTL / Julia Feldhagen Josephine Martz spielt Joana Perez in "Alles was zählt"

RTL / Julia Feldhagen Josephine Martz, Tatjana Clasing und Bianca Hein, RTL-Stars

RTL / Julia Feldhagen Josephine Martz und Bianca Hein, Schauspielerinnen

