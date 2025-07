Fans neugierig: Kennenlernphase bei Marlisa Rudzio & Sinan?

Marlisa Rudzio (35) heizt die Gerüchte rund um ihr Dating-Leben an! Die Reality-TV-Bekanntheit erscheint auf dem Hej-Mates-Event in Berlin gemeinsam mit einem Mann. Im Interview mit Blitzlichtgewitter möchte die Blondine den Namen zwar nicht aussprechen, verrät aber offen: "Ich bin heute tatsächlich in männlicher Begleitung." Das Reality-Magazin klärt Marlisas Fans auf, dass es sich bei Marlisas Begleitung um keinen Unbekannten handelt: Es ist Sinan, einer der Are You The One?-Kandidaten der vergangenen Staffel. Auf die Frage, ob es sich bei ihm um Beziehungsmaterial handelt, erwidert Marlisa mit einem verlegenen Lachen: "Vielleicht."

In der Kommentarspalte des dazugehörigen Instagram-Videos wird schnell deutlich, was die Nutzer von der Marlisa-Sinan-Konstellation halten. In der Vergangenheit hatte die Moderatorin kein glückliches Händchen für Männer – ihre Fans befürchten, dass sie sich mit Sinan die nächste Red Flag angeln könnte. "Warum holt man sich immer wieder so was aus dem Reality-TV, ich verstehe das nicht", tut einer seine Meinung kund. Eine weitere Zuschauerin kommentiert nur: "Oh ne, Mausi." Viele würden es Marlisa definitiv gönnen, endlich einen Mann zu finden, der sie gut behandelt. "So eine wunderschöne Frau, wirklich. Ich hoffe, sie findet ihr Glück", schreibt nicht nur eine Nutzerin.

Das letzte öffentliche Drama rund um das Liebesleben der Blondine ereignete sich vor der Kamera bei Ex On The Beach. Dort gestand Marlisas Ex-Affäre Marc-Robin Wenz, zeitgleich mit ihr auch etwas mit ihrer Schwester am Laufen gehabt zu haben. Wie verletzt sie von dieser Aktion ihres Verflossenen ist, machte die 35-Jährige in einem Interview mit RTL deutlich. "Ich bin absolut gegen körperliche Gewalt, aber wenn ich alleine mit ihm in einem Raum wäre, kann ich für nichts garantieren. Da hab ich Angst vor mir selbst. Vor einer Seite, die ich nie zeigen will", gestand Marlisa.

Collage: Instagram, RTL Marlisa Rudzio und Sinan, Realitystars

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Moderatorin

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Star