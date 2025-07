Katy Perry und Orlandos Management äußert sich zu Gerüchten

Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) scheinen nach fast einem Jahrzehnt Beziehung einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen zu haben – zumindest behaupten das die vielen, aktuellen Gerüchte um die beiden. Das Management des Schauspielers und der Popsängerin gab nun gegenüber mehreren Medien bekannt, dass die beiden ihre Partnerschaft in den letzten Monaten "neu definiert" haben, um sich stärker auf das gemeinsame Elternsein zu fokussieren. In einer gemeinsamen Erklärung gegenüber Us Weekly betonten sie, dass ihre Priorität stets das Wohl ihrer vierjährigen Tochter Daisy Dove (4) sei. "Sie werden weiterhin als Familie zu sehen sein und ihre Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt großziehen", heißt es in dem Statement.

Das Paar, das sich 2016 auf einer Afterparty der Golden Globes kennenlernte, war seit 2019 verlobt und hatte 2020 während der Pandemie Tochter Daisy willkommen geheißen. Doch in den letzten Monaten häuften sich die Anzeichen für Schwierigkeiten: Orlando teilte auf Instagram Zitate des Psychiaters Carl Jung über Einsamkeit, während Katy sich emotional bei einem ihrer letzten Konzerte in Australien zeigte und den Fans überschwänglich für ihre Unterstützung dankte. Während Orlando kürzlich auf der Hochzeit von Jeff Bezos (61) in Venedig gesichtet wurde, hielt sich Katy zurück und widmete sich ihrer Arbeit auf Tour. Angeblich sollen sie sich schon vor Monaten voneinander distanziert haben.

In den vergangenen Jahren erlebte das Paar Höhen und Tiefen, so endete 2017 bereits einmal kurzzeitig ihre Beziehung, bevor sie 2018 wieder zusammenfanden. Katy hatte die Verlobung als "sehr James Bond" beschrieben, nachdem Orlando auf einem Hubschrauberflug um ihre Hand angehalten hatte. Trotz ihrer getrennten Wege planen die beiden, für Daisy eine stabile Umgebung zu schaffen. Orlando, der bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat, teilte in der Vergangenheit oft mit, wie wichtig ihm das Vatersein ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity Fair Oscar Party

Anzeige