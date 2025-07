Diese Netflix-Serien werden nach nur einer Staffel gecancelt

Netflix hat die Serien "Pulse" und "The Residence" nach nur einer Staffel abgesetzt. Während "Pulse" Anfang April an den Start ging und mit beachtlichen 6,5 Millionen Aufrufen begann, fielen die Zahlen in den folgenden Wochen drastisch ab, berichtete Variety. Auch die Kritiken waren wenig schmeichelhaft – auf Rotten Tomatoes kam die Serie gerade einmal auf 48 Prozent. Bei "The Residence", das im März debütierte, sieht es mit 85 Prozent zwar besser aus, dennoch bleibt die Serie auch nach guten Zuschauerzahlen von 6,4 Millionen in der ersten Woche ein Einzelfall. Die Entscheidung des Streamingdienstes zeigt einmal mehr, wie hart umkämpft der Markt für Serien ist.

"Pulse", eine medizinische Dramaserie, spielte in einem Krankenhaus in Miami, das bei einem Hurrikan in den Ausnahmezustand gerät. Im Mittelpunkt standen Dr. Danny Simms, gespielt von Willa Fitzgerald (34), und der von Colin Woodell (33) dargestellte Dr. Xander Phillips, deren Affäre für Spannungen im Team sorgte. Trotz einer vielversprechenden Prämisse wurde das Projekt unter anderem wegen schwacher Charakterdarstellung und fragwürdiger Handlungsstränge kritisiert. Mit einem großen Ensemble und einer auf dem Buch von Kate Andersen Brower basierenden Geschichte zeigte sich "The Residence" kreativer: Ein Krimi im Weißen Haus, bei dem ein exzentrischer Detektiv und 157 mögliche Verdächtige um den Mord an einem Ort konkurrieren. Auch die Besetzung mit Stars wie Uzo Aduba (44) und Giancarlo Esposito (67) machte Hoffnung, doch diese allein reichte offenbar nicht aus.

Der Blick auf die Konkurrenz erklärt womöglich die harsche Entscheidung bei Netflix. Während Formate wie Squid Game weltweit für Rekorde sorgen und wiederholt Spitzenplätze in den Charts sichern, scheinen es andere Produktionen deutlich schwerer zu haben. Der globale Erfolg solcher Serien setzt hohe Maßstäbe. Dabei zeigt sich, dass eine einzigartige Storyline gepaart mit starker Umsetzungsqualität der Schlüssel zur langfristigen Aufmerksamkeit ist. Die Absetzung von "Pulse" und "The Residence" könnte für Netflix ein Signal sein, den Fokus stärker auf herausragende Konzepte zu legen, die Kritiker und Publikum gleichermaßen überzeugen.

Getty Images Shonda Rhimes and Harper Rhimes bei der Premiere von "The Residence" in Los Angeles, März 2025

Getty Images Shonda Rhimes bei der Premiere von "The Residence" in Los Angeles, März 2025

Netflix / No Ju-han Lee Jung-jae als Seong Gi-hun in der finalen "Squid Game"-Staffel

