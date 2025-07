Melody Haase legt eine TV-Pause wegen ihrer Gesundheit ein

Melody Haase (31), bekannt aus Formaten wie Promis unter Palmen und The 50, hat ihren Fans einen überraschenden Entschluss verkündet: Die 31-jährige Reality-TV-Darstellerin zieht sich mit sofortiger Wirkung aus der öffentlichen Drehwelt zurück. Über ihre Instagram-Story teilte sie offen mit, dass gesundheitliche Probleme sie zu diesem Schritt zwingen. Bei einem Routinebesuch im Kinderwunschzentrum wurde ein Myom in ihrer Gebärmutter festgestellt – eine gutartige Veränderung, die jedoch schmerzhaft ist und behandelt werden sollte. Melody erklärte, die Schmerzen seien besonders bei ihrem Eisprung unerträglich geworden. "Es geht nicht mehr so weiter", erklärte sie.

Neben dem Myom setzen Melody derzeit eine ganze Reihe gesundheitlicher Probleme zu. In ihrem ehrlichen Statement erwähnte sie auch Probleme mit ihren Stimmbändern, die sie als Sängerin beunruhigen, sowie Schmerzen durch ihre Weisheitszähne. Die Entscheidung, sich ihrer Gesundheit zu widmen, fiel ihr nicht leicht, doch sie bleibt entschlossen. "Darum kümmere ich mich, anstatt jetzt das nächste Format zu drehen!", schrieb sie. Wie genau die weitere medizinische Behandlung aussieht – ob operative Eingriffe oder andere Maßnahmen notwendig werden – bleibt vorerst offen. Ihre Priorität liegt momentan auf der Genesung.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Melody offen über gesundheitliche Herausforderungen spricht. Schon in der Vergangenheit hielten ihre Stimmbänder nicht mehr der gewohnten Belastung stand. Monatelang blieb sie heiser und entschied sich, ihre Stimme konsequent zu schonen – eine enorme Einschränkung für jemanden, der den Gesang liebt. Doch Melody ist bekannt dafür, offen und ehrlich mit ihren Fans zu kommunizieren. Ihr mutiger Schritt, die eigenen Bedürfnisse vor die Karriere zu stellen, trifft bei ihrer Community auf großes Verständnis und Unterstützung.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Star

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Realitystar