Nikola verrät: So kam es zum Liebescomeback mit Kim Virginia

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) sind seit Kurzem wieder ein Paar! Nach einer kurzen Zeit der Trennung haben die beiden Reality-TV-Stars ihrer Beziehung eine neue Chance gegeben. Jetzt verrät Nikola in seiner Instagram-Story, wie es zu der überraschenden Versöhnung kam. Offen und emotional gesteht er: "Ich hab wirklich versucht, alles wieder geradezubiegen und sie zurückzugewinnen. Weil ich einfach weiß, wenn man jemanden liebt, dann kämpft man und gibt nicht einfach so auf!"

Zum Charakter von Kim fand der Social-Media-Star warme Worte. "Ich sag's euch, wie's ist – Kim ist ein richtig guter, herzlicher Mensch! Vom Charakter her ein Engel", schwärmte er. Doch es sei nicht immer so gewesen, dass er das in Kim gesehen habe. Zu Beginn habe er damit gehadert, sie richtig einzuschätzen. "Am Anfang hab ich mir auch gedacht: Vielleicht ist sie eingebildet", gestand er offen. Doch je besser er sie kennenlernte, desto klarer wurde ihm, wie besonders sie für ihn ist.

Vor wenigen Tagen hatte Kim in ihrer Instagram-Story verkündet, dass sie und Nikola nun sogar gleich wieder zusammenziehen wollen. Eigentlich wollte die Influencerin ihr neues Haus erst allein beziehen, doch jetzt zieht auch ihr Liebster direkt mit ein. "Es ist so viel passiert in allen Richtungen, und das hat uns noch mal wieder mehr zusammengeschweißt", erklärte sie. Kurz darauf teilte die Reality-TV-Bekanntheit ein Kussfoto, zu dem sie schrieb: "Ich habe Gott gebeten, mir mein Lächeln zurückzugeben, und er hat mir dich gegeben."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, TV-Bekanntheiten

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Influencerin

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia, Juni 2025