Dreimal geschieden: Stefan Mross will TV-Kuppler werden

Stefan Mross (49) hat eine neue Rolle gefunden: Der Musiker und Moderator möchte laut Das neue Blatt in seiner Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags" künftig als Amor fungieren und einsame Herzen miteinander verkuppeln. Die Aktion bietet Single-Zuschauern die Möglichkeit, live in der Sendung einen Partner zu finden, der ihre Liebe für Künstler wie Helene Fischer (40) oder Beatrice Egli (37) teilt. Teilnehmer können sich mit einem kurzen Handyvideo bewerben, um im TV die Chance auf ein romantisches Blind Date zu erhalten – inklusive Abendessen und einer möglichen gemeinsamen Zukunft.

Die Bewerber müssen echte Schlager-Liebhaber sein. "Wolltet ihr auch schon immer jemanden an eurer Seite haben, der zu denselben Liedern lacht, weint oder voller Freude mitsingt? Einen Schlagerfan, der so tickt wie ihr? Dann haben wir eine Dating-Gelegenheit für euch!", heißt es in einem Aufruf der Sendung. Doch die neue Rolle von Stefan als Kuppler überrascht, denn er selbst blickt auf eine wechselhafte Liebesgeschichte zurück. Nach drei gescheiterten Ehen befindet sich der Musiker aktuell in einer Beziehung mit Eva Luginger und spielt angeblich mit dem Gedanken, ein viertes Mal vor den Traualtar zu treten.

Stefan ist nicht nur für seine Musik und Moderation bekannt, sondern auch für sein turbulentes Privatleben. Seine bisherigen Partnerschaften waren oft Thema in den Medien und endeten schließlich in Scheidungen. Nun scheint er sich beruflich und privat neu orientieren zu wollen. Mit seiner jüngsten Idee, Schlager-Singles zusammenzubringen, schlägt er einen ungewöhnlichen Weg ein.

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

Instagram / eva_luginger Stefan Mross und Eva Luginger, Schlagersänger

