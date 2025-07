Deshalb hat Katy Karrenbauer 20 Kilogramm zugenommen

Katy Karrenbauer (62) hat offen über ihre jüngsten körperlichen Veränderungen gesprochen. Auf der Berliner Fashion Week erklärte die Schauspielerin, dass sie in letzter Zeit 20 Kilogramm zugenommen hat. Grund dafür seien zwei medizinische Eingriffe an den Halsschlagadern, die sie zur Vorbeugung gegen Schlaganfälle vornehmen ließ. Auch das Aufhören mit dem Rauchen habe zur Gewichtszunahme beigetragen. "Ich trage im Moment einfach viel Sackartiges, weil ich mich gerade nicht so wohl in meiner Haut fühle", verriet sie in einem Interview mit der Content-Creatorin Julia Rauch, das auf Instagram geteilt wurde.

Katy setzt derzeit vor allem auf bequeme Kleidung und leichtere Stoffe und wirbt für einen lockeren Umgang mit Mode. Vor allem Farben spielen für sie eine große Rolle: "Mode muss Spaß machen. Wir müssen mal weg von diesem altersgerecht ist nur, dass man sich versteckt und verhüllt." Für ihre ehrlichen Worte über ihre Gewichtszunahme erhielt die "Hinter Gittern – Der Frauenknast"-Darstellerin online viel Zuspruch.

Im Sommer des vergangenen Jahres erlitt Katy einen leichten Schlaganfall. Infolgedessen unterzog sich die 62-Jährige zunächst an der linken und dann an der rechten Halsschlagader Operationen, um das Risiko weiterer Schlaganfälle zu mindern. Vor den riskanten Eingriffen hatte Katy mit Ängsten zu kämpfen. "Ich hatte schreckliche Angst, nach der OP gelähmt zu sein und im Rollstuhl zu landen oder nicht mehr sprechen zu können", gab sie offen im Gespräch mit Bild zu.

Getty Images Katy Karrenbauer, Schauspielerin

Instagram / julia_onthefly Katy Karrenbauer, Juli 2025

Getty Images Katy Karrenbauer in Düsseldorf