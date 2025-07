Caitlyn Jenners Managerin Sophia Hutchins (29) ist gestorben

Sophia Hutchins, die enge Freundin und Managerin von Caitlyn Jenner (75), ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Die erst 29-Jährige fuhr am Mittwochmorgen, den 2. Juli, mit einem ATV in Malibu unweit von Caitlyns Zuhause, als sie mit einem fahrenden Fahrzeug kollidierte. Der Aufprall schleuderte das Fahrzeug über den Straßenrand und ließ es rund 100 Meter in eine Schlucht stürzen, berichtet unter anderem TMZ. Während die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs unverletzt blieben, wurde Sophia von den Rettungskräften noch am Unfallort für tot erklärt. Ob Caitlyn den Unfall miterlebt hat, ist bislang unklar.

Sophia war seit 2017 als Managerin für Caitlyn tätig und an vielen ihrer öffentlichen Auftritte und geschäftlichen Aktivitäten beteiligt. Ihre Verbindung geht jedoch weiter zurück: Kennengelernt hatten sich die beiden 2015, kurz nach Caitlyns öffentlichem Coming-out als Transfrau. Sophia, selbst transgender, trat anschließend in der Reality-Serie "I Am Cait" auf und begleitete Caitlyn regelmäßig auf roten Teppichen. Neben ihrer Rolle als Managerin war Sophia auch als CEO ihrer eigenen Gesundheits-Technologie-Firma tätig und hatte zuvor einen Abschluss in Wirtschaft und Finanzen an der renommierten Pepperdine University gemacht.

Die Beziehung zwischen Caitlyn und Sophia war stets von Spekulationen über ihre Natur begleitet, auch wenn Sophia selbst diese in Interviews mehrfach verneinte. Stattdessen sprach sie von einer tiefen Freundschaft und Partnerschaft, die durch gemeinsame Interessen und gegenseitige Unterstützung geprägt war. "Sie hat mir so viele Möglichkeiten gegeben, zu wachsen, und ich hoffe, ich konnte das Gleiche für sie tun", sagte Sophia einst in einem Interview. Ihr plötzlicher Verlust hinterlässt eine Lücke sowohl in Caitlyns Leben als auch in der Community, die sie inspirieren konnte.

Getty Images Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner

Getty Images Sophia Hutchins im April 2024

