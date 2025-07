"Kill Bill"-Star Michael Madsen mit 67 Jahren verstorben

Hollywood trauert: Michael Madsen (67), bekannt aus Filmen wie "Kill Bill", "Reservoir Dogs" und "Donnie Brasco", ist überraschend gestorben. Der Schauspieler wurde am Donnerstagmorgen leblos in seinem Zuhause in Malibu aufgefunden. Wie TMZ berichtet, rückten Rettungskräfte aus, nachdem jemand den Notruf gewählt hatte, doch die Polizei und Sanitäter vor Ort konnten nur noch den Tod des 67-Jährigen feststellen. Die genaue Todesursache ist bislang unklar, wird jedoch als natürliche Ursache behandelt, wie aus Berichten der US-Medien hervorgeht.

Der Hollywoodstar arbeitete in den vergangenen Jahren vermehrt an Independent-Filmen und hatte großen Gefallen daran gefunden, neue Projekte zu realisieren. Ein Mitglied seines Teams erklärt in einem Statement, dass Michael an verschiedenen unabhängigen Produktionen beteiligt war, darunter Filme wie "Resurrection Road" und "Cookbook for Southern Housewives". Zudem plante Michael, ein neues Buch mit dem Titel "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems" zu veröffentlichen. Sein Team erinnert sich an ihn als "einen der kultigsten Schauspieler Hollywoods, der von vielen vermisst werden wird".

Michael Madsen wurde 1957 in Chicago geboren und startete seine Schauspielkarriere 1983 mit dem Film "WarGames". Seine Ausstrahlung und raue Stimme machten ihn zu einem Charakterdarsteller, der nicht nur in einigen von Quentin Tarantinos Filmen brillierte, sondern auch in weiteren Werken wie "Thelma & Louise", "The Hateful Eight" und "Once Upon a Time in Hollywood". Er synchronisierte außerdem einige Videospiele. Privat zeigte sich Madsen oft als tiefgründiger Mensch mit einer Leidenschaft für Gedichte und Literatur. Er war dreimal verheiratet, zuletzt mit DeAnna, von der er sich vergangenes Jahr scheiden ließ. Neben seiner Partnerin hinterlässt er fünf Kinder, sein Sohn Hudson starb vor drei Jahren durch Suizid.

Getty Images Der Schauspieler Michael Madsen

Getty Images Michael Madsen bei der Premiere von "The Hateful Eight"

Getty Images Michael Madsen, Schauspieler