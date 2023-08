"Die Fallers"-Darstellerin Ursula Cantieni ist gestorben

Traurige Nachrichten aus der Serienwelt. Ursula Cantieni war seit Ende der 1970er-Jahre als Schauspielerin auf den Theaterbühnen Deutschlands zu sehen gewesen. Später hatte sie auch den Schritt ins Fernsehen gewagt. Besonders für ihre Rolle als Johanna Faller in "Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie" war sie bekannt gewesen, im vergangenen Jahr verließ sie die Serie jedoch. Nun werden traurige Neuigkeiten bekannt: Ursula ist gestorben.

Wie SWR berichtet, starb die Schauspielerin in der Nacht von Montag auf Dienstag. Sie wurde 75 Jahre alt. "Wir alle im SWR sind bestürzt und tief traurig", erklärt der Intendant des Senders auf deren Homepage. Außerdem würdigte er die gebürtige Schweizerin als "eine von uns". Nähere Details zur Todesursache sind derzeit nicht bekannt.

Nachdem ihr Ausstieg aus der Serie bekannt geworden war, erklärte die gebürtige Schweizerin in einem Statement des Senders: "Nun ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Ich blicke auf wundervolle und spannende Jahre beim SWR und mit den 'Fallers' zurück." Seit 1994 war Ursula in der Sendung zu sehen gewesen.

