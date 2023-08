"This Is Us"-Star Ron Cephas Jones stirbt mit 66 Jahren!

Traurige Nachrichten aus Hollywood. 2016 war die Serie This Is Us erstmals über die Bildschirme geflimmert. In der Show durchlebten die Fans in sechs Staffeln die Höhen und auch Tiefen der Familie Pearson. Das Drama um Mandy Moore (39) und auch Justin Hartley (46) erfreute sich weltweit großer Beliebtheit – und endete 2022. Auch Ron Cephas Jones war Teil der US-Serie. Nun ist der Schauspieler jedoch gestorben.

Gegenüber People bestätigt ein Sprecher des TV-Stars sein Ableben. "Der geliebte und preisgekrönte Schauspieler Ron Cephas Jones ist im Alter von 66 Jahren aufgrund eines langjährigen Lungenproblems verstorben", heißt es in dem Statement. Ron hinterlässt seine Frau Kim Lesley und ihre gemeinsame Tochter Jasmin.

In "This Is Us" hatte der 66-Jährige die Rolle des William Hill übernommen. Viermal war er für seine Leistungen für einen Emmy Award nominiert worden. Zwei Trophäen hatte er mit nach Hause nehmen können. "Während seiner gesamten Karriere waren seine Wärme, Schönheit, Großzügigkeit, Freundlichkeit und sein Herz für jeden spürbar, der das Glück hatte, ihn zu kennen", zollt sein Sprecher ihm in seiner Erklärung ehrenvoll den Tribut.

Getty Images Ron Cephas Jones, Schauspieler

Getty Images Ron Cephas Jones, Oktober 2021

Getty Images Ron Cephas Jones, "This Is Us"-Darsteller

