Süße Pics: Jasmine Cephas Jones gedenkt ihres Papas Ron

Sie muss einen schweren Verlust verkraften. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Ron Cephas Jones tot ist. Der Schauspieler verstarb im Alter von 66 Jahren. Er hatte zuvor wohl lange an einer Lungenkrankheit gelitten, der er schließlich erlegen ist. Der Hollywoodstar war unter anderem aus Serien wie This Is Us bekannt. Nun gedenkt auch seine Tochter Jasmine Cephas Jones ihres verstorbenen Papas.

"Trauer. Das ist ein Kampf", betitelte sie einen Instagram-Post, in dem sie unter anderem einige Fotos aus ihrer Kindheit zeigte. "Ich schaue ständig auf mein Telefon und möchte dich anrufen und deine Stimme hören", gestand die Schauspielerin. Alle wüssten, dass er ein großartiger Schauspieler gewesen sei, aber Jasmine stellte klar: "Du warst ein verdammt guter Vater." Abschließend machte sie ihrem Papa noch eine Liebeserklärung: "Ich liebe dich einfach so sehr. Ich vermisse dich unbeschreiblich. Ich fühle immer noch, dass du hier bei mir bist und ich werde dich für immer in meinem Herzen tragen."

Als sein Sprecher die traurigen Nachrichten übermittelte, zollte er ihm ein letztes Mal Respekt. "Während seiner gesamten Karriere waren seine Wärme, Schönheit, Großzügigkeit, Freundlichkeit und sein Herz für jeden spürbar, der das Glück hatte, ihn zu kennen", ließ er verlauten.

Getty Images Jasmine Cephas Jones und ihr Vater Ron, März 2016

Getty Images Jasmine Cephas Jones, Schauspielerin

Getty Images Ron Cephas Jones mit seiner Tochter Jasmine, Juni 2021

