"This Is Us"-Serienstars trauern um Ron Cephas Jones (†66)

Sie zollen ihrem Kollegen Tribut. Seit 2016 war Ron Cephas Jones in die Rolle des William Hill in der beliebten Dramaserie This Is Us geschlüpft. Für die Show hatte er sogar zwei Emmy Awards mit nach Hause genommen. Doch vor Kurzem wurden traurige Nachrichten bekannt: Ron ist im Alter von nur 66 Jahren verstorben. Seine "This Is Us"-Co-Stars widmen ihm nun bewegende Zeilen im Netz.

"Einer der wunderbarsten Menschen, die die Welt je gesehen hat, ist nicht mehr unter uns. Ron ist von uns gegangen und die Welt ist ein bisschen weniger hell. Bruder, du wirst geliebt", trauert Sterling K. Brown (47), der in der TV-Show den Sohn des Verstorbenen spielt, auf Instagram. Auch Mandy Moore (39) teilt neben einem Foto der beiden ein paar rührende Worte. Mit Ron zu arbeiten sei für sie "das größte Geschenk" gewesen: "Er war pure Magie, als Mensch und als Künstler. Ich werde all diese Momente für immer in Erinnerung behalten."

Wie Rons Sprecher gegenüber People erklärte, hatte der Hollywoodstar schon länger mit gesundheitlichen Beschwerden gekämpft. Er sei "aufgrund eines langjährigen Lungenleidens verstorben." Weitere Details dazu sind bisher noch nicht bekannt.

Getty Images Ron Cephas Jones und Sterling K. Brown bei den Emmy Awards 2018

Getty Images Mandy Moore und Ron Cephas Jones im Mai 2017

Getty Images Die "This Is Us"-Stars im August 2019

