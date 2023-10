Nach Hodenkrebserkrankung: Ski-Legende hat sich verlobt

Endlich gibt es wieder gute Nachrichten von ihm. Aksel Lund Svindal gehört zu den erfolgreichsten Skiathleten der Gegenwart. Als Allrounder gewann er im Alpinen Skiweltcup in vier von fünf Disziplinen 36 Rennen. Damit stellte er einen norwegischen Rekord auf. Doch zuletzt durchlebte der Wintersportler wohl schwere Zeiten: Im vergangenen Jahr erkrankte Aksel an Hodenkrebs. Da die Krankheit jedoch früh genug erkannt wurde, stellte man ihm eine erfolgreiche Behandlung in Aussicht. Nun hat Aksel allerdings allen Grund zur Freude.

Der 40-Jährige hat sich mit seiner Partnerin Amalie Iuel verlobt. Auf Instagram teilte der Skisportler ein Bild mit seiner Liebsten, auf dem sie stolz ihren Ring der Kamera präsentiert. Das gemeinsame Kind trägt die Leichtathletin dabei in einer Trage auf der Brust. "Sie hat Ja gesagt", schreibt Aksel überglücklich zu dem süßen Schnappschuss.

Seit 2020 gehen die beiden Sportler gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe krönten sie Anfang September dann mit der Geburt ihres kleinen Sohnes. Nun steht für Aksel und Amalie also das nächste Kapitel vor der Tür: die Hochzeit.

Aksel Lund Svindal, Skiläufer

Amalie Iuel, Leichtathletin

Aksel Lund Svindal, Skiläufer

