Rapper Blueface macht seiner Freundin Antrag im Stadion!

Blueface (26) macht Nägel mit Köpfen. Der US-Rapper sorgte in der Vergangenheit für jede Menge Aufsehen – und das nicht immer im guten Sinne. So prügelte er sich beispielsweise mit dem Vater seiner Ex-Freundin im TV und geriet schon einige Male ins Visier der Polizei. Zuletzt war er sogar zu einer Bewährungsstrafe von 36 Monaten wegen Körperverletzung und dem Abfeuern einer Schusswaffe verurteilt worden. Nun macht der "Disrespectful"-Interpret aber mal mit positiven Neuigkeiten Schlagzeilen: Blueface hielt um die Hand seiner Freundin Jaidyn Alexis an.

Wie er in seiner Instagram-Story festhält, sah sich der Musiker gemeinsam mit seiner Liebsten das Spiel der Los Angeles Rams gegen die Pittsburgh Steelers an. Doch kurz bevor der US-Amerikaner vor seiner Freundin auf die Knie geht, lässt er es noch einmal richtig krachen: Wie in einem Video zu sehen ist, wirft er Stripperinnen auf der Tribüne seine Geldscheine entgegen, während ihn Jaidyn dabei filmt. Nach dieser kleinen Tanzeinlage besann er sich aber wohl wieder auf das Wesentliche und stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen – die sie mit "Ja" beantwortete. Das bestätigt ein kurzer Clip, in dem die Beauty weinend und noch sichtlich gerührt den Rapper kuschelt.

Dass Blueface und Jaidyn den nächsten Schritt wagen, wurde auch mal Zeit! Die beiden führen schon seit Langem eine On-off-Beziehung und sind sogar Eltern zweier Kinder. Wann und wo der Rapper und die Mutter seiner Kinder heiraten werden, verraten sie bislang aber noch nicht.

Instagram / bluefacesource Blueface und seine Verlobte Jaidyn

Getty Images Blueface, Juni 2022

Instagram / bluefacesource Blueface und seine Verlobte Jaidyn

