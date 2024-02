Doppelte Knaststrafe? Blueface verletzt Bewährungsauflagen!

Muss er mit Konsequenzen rechnen? Der Rapper Blueface (27) wurde im vergangenen Jahr zu einer Bewährungsstrafe von 36 Monaten verurteilt. Während dieser Zeit ist ihm untersagt, Alkohol zu konsumieren, Waffen zu besitzen oder Drogen zu sich zu nehmen. Die Basis für diese Auflagen ist ein Urteil wegen versuchten Mordes. Während er bereits wegen eines Vergehens hinter Gittern sitzt, droht dem US-Amerikaner eine erneute Strafe: Blueface soll doppelte Haft antreten!

Das geht hervor aus Dokumenten, die TMZ vorliegen. So habe der Musiker angeblich gegen die besagten Bewährungsauflagen verstoßen, woraufhin ein Richter in Nevada einen Haftbefehl erteilte. Momentan sitze der 27-Jährige bereits in einer Gefängniszelle in Los Angeles. Nach seiner Zeit hinter Gittern soll er nach Nevada überführt werden, damit weitere Maßnahmen für seine zweite Haft in die Wege geleitet werden können.

Erst vor wenigen Wochen prasselten auf Blueface weitere juristische Probleme ein. Aufgrund angeblicher verleumderischer Aussagen, die der Rapper über die Freundin von Soulja Boy (33) gemacht haben soll, verklagte ihn diese. Er hatte nämlich öffentlich behauptet, dass er mit der Klägerin am Tag vor ihrer Babyparty Geschlechtsverkehr gehabt habe.

Getty Images Blueface, US-Rapper

PG/BauerGriffin.com / MEGA Blueface, Rapper

Instagram / souljaboy Soulja Boy und seine Partnerin Jackie

