Versuchter Mord: Blueface zu Bewährungsstrafe verurteilt!

Das Urteil ist gefallen. Blueface (26) ist seinen Fans nicht nur durch seine Musik bekannt – in den vergangenen Jahren hatte er auch mit zahlreichen Skandalen auf sich aufmerksam gemacht. So prügelte sich der Rapper im vergangenen Jahr beispielsweise im Fernsehen mit dem Vater seiner Freundin. Doch auch polizeilich fiel der Musiker schon diverse Male auf. In Bezug auf einen Vorfall im Oktober 2022 ist nun ein Urteil gefallen: Blueface wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt!

Damals wurde der "Disrespectful"-Interpret vor einem Stripclub in Las Vegas festgenommen. Vor Gericht bekannte er sich bereits im Juli der Körperverletzung und des Abfeuerns einer Schusswaffe schuldig, wie KNTV berichtet. Nun wurde er zu einer Bewährungsstrafe von bis zu 36 Monaten verurteilt, in denen er keine Waffen besitzen, Alkohol oder Drogen zu sich nehmen oder die Innenstadt von Las Vegas besuchen darf.

Wie das Opfer in dem Fall aussagte, sei es von Blueface und dessen Begleitern verprügelt worden, nachdem es eine Bemerkung darüber gemacht habe, dass "Blueface mit einigen Frauen in einem billigen Fahrzeug sprach" und "einen hörbaren Witz machte." Deshalb seien Waffen in seine Richtung abgefeuert worden.

