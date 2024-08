Urteil steht fest: Blueface muss für vier Jahre in den Knast

Auf Blueface (27) kommen nun ernsthafte Konsequenzen zu! Wie TMZ berichtet, wurde der Rapper wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflage zu vier Jahren Haft verurteilt. Damit erhält Johnathan Porter, wie Blueface mit bürgerlichem Namen heißt, die Höchststrafe. Der 27-Jährige wurde im vergangenen Jahr zu 36 Monaten Bewährung verurteilt. Während dieser Zeit war es ihm untersagt, Alkohol zu konsumieren, Waffen zu besitzen oder Drogen zu sich zu nehmen. Anfang 2024 wurde der Rapper jedoch mit Drogenutensilien erwischt.

Bluefaces Vater äußerte sich in einem emotionalen Video, das er in seiner Instagram-Story teilte, zu dem Urteil seines Sohnes. "Ihr könnt das Ergebnis wahrscheinlich daran erkennen, wie ich aussehe", sagte er unter Tränen, bevor er einen Schrei losließ: "Sie haben ihm vier Jahre gegeben. Bleib stark." Bluefaces Manager Wack 100 zeigt sich laut Daily Mail jedoch optimistisch, dass der Musiker früher aus der Haft entlassen werden wird. Er schätze, dass Blueface die bereits verbüßten Tage im Gefängnis angerechnet werden und der Staat Kalifornien ihn im Idealfall nur ein Drittel der verbleibenden Strafe absitzen lassen wird. "Er hat vier Jahre bekommen und [schon] 400 Tage abgesessen. Wenn er nur noch drei Jahre absitzen muss, wird er in neun bis zehn Monaten wieder zu Hause sein", erklärt Wack 100.

Ursprünglich war Blueface wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Im Oktober 2022 wurde der US-Amerikaner vor einem Stripclub in Las Vegas festgenommen. Laut der Aussage des Opfers sei es von Blueface und dessen Begleitern verprügelt worden, nachdem es eine Bemerkung darüber gemacht habe, dass "Blueface mit einigen Frauen in einem billigen Fahrzeug sprach" und "einen hörbaren Witz machte." Der "Disrespectful"-Interpret und seine Entourage sollen daraufhin Schusswaffen auf sie abgefeuert haben.

Getty Images Blueface, Rapper

Getty Images Blueface, Juni 2021

