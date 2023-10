Eiskunstläuferin Tara Lipinski zeigt erstmals ihre Tochter

Tara Lipinski (41) präsentiert ganz stolz ihren Wonneproppen! Als Eiskunstläuferin feierte die US-Amerikanerin große Erfolge. Doch neben ihrer Karriere wollte sie vor allem eins: Eine eigene Familie gründen. Nach vier Fehlgeburten durfte sie dann mithilfe einer Leihmutter ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Die Olympiasiegerin und ihr Partner Todd Kapostasy wurden Eltern einer Tochter. Jetzt teilt Tara erste Schnappschüsse ihrer Kleinen!

Im Rahmen eines Exklusivinterviews mit People gewährt sie mit niedlichen Bildern Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mutter. "Zu wissen, was wir durchgemacht haben, um so weit zu kommen, war definitiv emotional und einfach surreal. Nach fünf Jahren kehrt es einfach zurück, sich selbst zu kneifen – das ist eigentlich unser Leben", schwärmt Tara über ihre Georgie.

Auch via Instagram hatte sie sich zu den tollen Baby-News bei ihren Fans gemeldet. "Lernt Georgie Winter kennen. Wir sind so dankbar, dass wir die Ankündigung machen dürfen, dass unser kleines Mädchen hier ist", schrieb Tara im Netz.

