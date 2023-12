Peter Hahne wurde bei Spendengala von Promi-Arzt versorgt!

Bei dieser Gala rückte ein Notarzteinsatz kurzzeitig in den Vordergrund! Unter dem Motto "Ein Herz für Kinder" sammeln Prominente am Telefon Geld für einen guten Zweck. In diesem Jahr waren unter anderem Sophia Thomalla (34) und ihr Partner Alexander Zverev (26), sowie Oliver Pocher (45) und dessen Ex Amira (31) zu Gast. Doch ein Promi musste zwischenzeitlich ärztlich versorgt werden: Peter Hahne.

Wie Bild berichtet, musste das ZDF-Urgestein gegen 21:45 Uhr die Bühne aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Der Moderator hatte starke Schmerzen am linken Fuß. Schnell eilte Doktor Johannes Wimmer zur Hilfe, der sich auch unter den prominenten Spendensammlern befand. Er stellte eine Thrombosegefahr fest und holte sich von Virologe Hendrik Streeck eine zweite Meinung ein. Auf ärztlichen Rat musste Peter die Gala verlassen und sich in einer Klinik untersuchen lassen. Weitere Details zu seinem Gesundheitszustand sind bislang nicht bekannt.

Johannes, der nicht nur als Arzt, sondern auch als Moderator tätig ist, machte erst kürzlich mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Denn nach nur einem Jahr hört er bei der "NDR Talk Show" auf. Zuvor hatte er die Sendung von Jörg Pilawa (58) übernommen. Einen letzten Auftritt hat der 40-Jährige am 29. Dezember, wenn er gemeinsam mit Bettina Tietjen (63), Barbara Schöneberger (49), Hubertus Meyer-Burckhardt sowie Judith Rakers (47) und Giovanni di Lorenzo das Special "NDR Talk Show und 3nach9 – Das Beste aus 2023" moderiert.

Getty Images Hendrik Streeck, Virologe

Getty Images Johannes Wimmer im Dezember 2021

Getty Images Peter Hahne, Moderator

