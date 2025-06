Louis Tomlinson steht mit Zara McDermotts Ex auf Bolzplatz

Louis Tomlinson (33) und Sam Thompson (32) wurden vor ein paar Tagen gemeinsam auf dem Fußballfeld gesichtet, als sie für das alljährliche Charity-Match Soccer Aid trainierten. Die Begegnung der beiden sorgte für Aufmerksamkeit, da Louis mit Sams Ex-Freundin Zara McDermott (28) in Verbindung gebracht wird. Trotzdem blieben der ehemalige One Direction-Sänger und der Reality-TV-Star professionell und gut gelaunt. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen.

Während die Männer auf dem Spielfeld viel Teamgeist zeigten, hielt Zara sich bewusst aus dem Rampenlicht heraus. Auf Instagram gab die Influencerin einen Einblick in ihren Tag, den sie in den eigenen vier Wänden mit ihrer Familie und ihrem Haustier verbrachte. Laut Insidern des Magazins ist Zara bemüht, ihre private Zeit abseits der öffentlichen Spekulationen um ihren Beziehungsstatus zu genießen. Im Gegensatz zu Sam und Louis, die sich bei Soccer Aid ganz sportlich begegnen, scheint die Influencerin sich vorerst aus möglichen Konflikten um ihre Vergangenheit herauszuhalten.

Dass die beiden Männer so entspannt mit der Situation umgehen, hat sicher auch mit ihrer professionellen Einstellung zu tun. Sam hat in einem früheren Interview mit Mirror bereits betont, dass er Louis als Mensch und Teammitglied schätzt, obwohl die beiden bislang keine persönliche Verbindung hatten. Statt die Romanze seiner Ex kleinzureden, äußerte er sich mit positiven Worten über den Musiker: "Er soll ein toller Typ sein."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Louis Tomlinson, Sam Thompson und Zara McDermott

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson beim Sport 2025