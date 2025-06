Deswegen hielten Karina Wagner und Steffen Verlobung geheim

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno sind verlobt – und das schon seit einer Weile. In einer Instagram-Fragerunde erklärt die Influencerin nun den Grund für die Entscheidung, die Neuigkeiten erst Wochen später mit ihren Fans geteilt zu haben. "Weil wir erst unseren Engsten persönlich Bescheid geben wollten. Es war uns wichtig, dass sie es von uns erfahren und nicht über Instagram", verrät die Reality-TV-Bekanntheit.

Karina und Steffen machen auch schon Nägel mit Köpfen. Die Vorbereitungen für ihre Traumhochzeit laufen bereits auf Hochtouren, wie die beiden im exklusiven Promiflash-Interview verrieten. "Wir haben schon konkrete Vorstellungen und sind mitten in den Planungen", schwärmte das verliebte Paar und fügte hinzu, dass sie ihre Liebe noch in diesem Jahr vor dem Traualtar besiegeln werden – das genaue Datum behalten sie jedoch für sich.

Karina Wagner ist ihren Fans vor allem durch ihre Teilnahme an Shows wie Der Bachelor, Bachelor in Paradise und Make Love, Fake Love bekannt und hat sich dadurch eine treue Fangemeinde aufgebaut. Gemeinsam mit Steffen, den sie in ihrer Staffel "Bachelor in Paradise" kennenlernte, bildet sie ein harmonisches Paar. Die beiden teilen in den sozialen Medien oft Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Die Fans zeigen sich begeistert von der Verlobung und wünschen dem Paar alles Gute für das nächste Kapitel in ihrem Leben.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

Bachelor in Paradise, RTL Karina und Steffen bei "Bachelor in Paradise" 2023

Bachelor in Paradise, RTL+ Karina Wagner und Steffen Vogeno bei "Bachelor in Paradise"