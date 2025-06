Katy Perry vermietet Mega-Villa inmitten Krise mit Orlando

Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) haben begonnen, ihre luxuriöse Villa in Montecito, Kalifornien, zu vermieten. Wie erst jetzt laut People bekannt wurde, erfolgte der Schritt bereits im Februar dieses Jahres – kurz vor ihrer mutmaßlichen Trennung. Die Sängerin hatte das beeindruckende Anwesen ursprünglich im Juli 2020 für umgerechnet 13 Millionen Euro gekauft, mit der Absicht, dort ein gemeinsames Zuhause für sich, Orlando und ihre Tochter Daisy zu schaffen. Doch ein mehrjähriger Rechtsstreit mit dem Vorbesitzer Carl Westcott verhinderte eine sofortige Nutzung.

Das Anwesen, das Katy im Mai 2024 endgültig beziehen konnte, umfasst beeindruckende 9.285 Quadratmeter Wohnfläche und liegt auf einem rund 2,5 Hektar großen Grundstück. Neben acht Schlafzimmern und elf Badezimmern bietet es eine luxuriöse Ausstattung mit Infinitypool, Jacuzzi, einer Außenküche und einem Gästehaus mit drei Schlafzimmern, das einen fantastischen Blick aufs Meer ermöglicht. Der ursprüngliche Besitzer, der an der genetischen Erkrankung Huntingtons leidet, hatte versucht, den Verkauf rückgängig zu machen, da er sich zu der Zeit für geschäftsunfähig hielt. Doch ein Gericht entschied, dass er bei der Vertragsunterzeichnung im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war.

In ihrer neun Jahre währenden Beziehung waren Katy und Orlando eines der glamourösesten Paare der Promiwelt. Sie verlobten sich 2019, zogen eine gemeinsame Tochter groß und wirkten in der Öffentlichkeit stets harmonisch. Doch schon vor ihrer aktuellen Liebeskrise hatte Katy in Interviews angedeutet, wie herausfordernd das Leben als berufstätige Mutter sein kann. Nun soll das Paar angeblich getrennt sein – bislang hat sich jedoch keiner von beiden persönlich zu den Spekulationen geäußert.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

Getty Images Sängerin Katy Perry und ihr Partner, Schauspieler Orlando Bloom