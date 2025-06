Geständnis: Das sagen Serkan Yavuz' Eltern zu seinem Podcast

Serkan Yavuz (32) hat in seinem Podcast "unREAL" offenbart, wie sich die Einstellung seiner Eltern zu seinem Podcast und generell zu seiner öffentlichen Karriere gewandelt hat. In früheren Jahren taten sich seine Eltern schwer damit, wie er in der Öffentlichkeit agierte; Serkan erlebte oft Skepsis oder Ablehnung von ihnen. Doch mittlerweile hat ein großer Wandel stattgefunden: "Heute sprechen sie mir sogar Mut zu und meinen, 'Wenn dir etwas auf dem Herzen liegt, dann sprich es aus'", sagte der Reality-TV-Star. Seinen Podcast unterstützen sie inzwischen aktiv, hören regelmäßig rein und empfinden dies als Bereicherung für die Familie.

Durch den Podcast haben sich in der Familie neue Dynamiken ergeben. Serkan erzählte, dass er durch Gespräche über Themen, die er oft auch schon in seiner Therapie aufgearbeitet hat, vieles mit seinen Eltern klären konnte. Vor allem innerhalb der Mutter-Sohn-Beziehung lief es schon immer problemlos, doch die Verbindung zu seinem Vater sei lange Zeit problematisch gewesen. "Es entstehen Gesprächsflüsse", betonte er und erklärte weiter, dass gerade durch die Dialoge im Rahmen des Podcasts einige schwelende Konflikte adressiert werden konnten. Dank dieses Austauschs haben sich auch familiäre Barrieren gelöst, was laut Serkan nicht nur für ihn, sondern auch für seine Eltern eine große Hilfe ist.

Insbesondere das Verhältnis zu seinem Vater hat sich durch diese Öffnung stark verbessert. Noch vor einiger Zeit war die Beziehung zwischen den beiden laut Serkan kaum existent, was ihn belastete. Doch die ehrlichen und tiefgehenden Gespräche, ausgelöst durch seine radikale Offenheit im Podcast, haben die beiden einander nähergebracht. "Ich glaube, er sieht jetzt auch eine Chance, dass wir die Zukunft besser gestalten können, egal wie viel Scheiße in der Vergangenheit passiert ist", so der Reality-Star. Diese Annäherung zeigt, wie positiv sich Kommunikationsbereitschaft und emotionale Offenheit auf familiäre Beziehungen auswirken können.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Serkan Yavuz, September 2023

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer