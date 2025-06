Anna Adamyans zweite Kinderwunschreise startet schon bald

Anna Adamyan (29) und ihr Ehemann Sargis Adamyan (32) stehen vor einem aufregenden neuen Kapitel. Zwei Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes wagen die Influencerin und der Fußballprofi den nächsten Schritt: eine zweite Kinderwunschbehandlung. Schon in wenigen Tagen geht die spannende Reise für die beiden los, wie Anna stolz auf ihrem Instagram-Account teilt: "Am 3. Juli geht es für uns zum ersten Gespräch in die Kinderwunschklinik und ich bin so aufgeregt."

Das erste Gespräch wird vor allem dazu dienen, die nächsten Schritte zu planen: "Erstmal ist es nur eine Besprechung, wie wir alles starten – es wird ein Ultraschall gemacht und vielleicht auch Blut abgenommen? Ich bin gespannt." Für Anna, die ihren Weg zum zweiten Nachwuchs offen mit ihrer Community teilt, ist es ein bedeutender Moment. Die Social-Media-Bekanntheit gibt regelmäßig persönliche Einblicke, besonders in Themen rund um Familie, Kinderwunsch und die Herausforderungen, die damit einhergehen.

Anna und Sargis haben in der Vergangenheit mehrfach betont, wie wichtig ihnen die Familie ist. Der Weg zu ihrem ersten Kind war nicht einfach, wie Anna in der Vergangenheit thematisierte. Heute ermutigt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin andere Paare, die ähnliche Erfahrungen machen, mit ihrer offenen Kommunikation und ihrem Optimismus.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn Levi

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn und Ehemann Sargis

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn Levi und einem Freund im Oktober 2024