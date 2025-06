Drei Kids und Job: So meistert Fiona Erdmann ihren Alltag

Fiona Erdmann (36) hat in ihrem Alltag alle Hände voll zu tun. Die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit ist nicht nur erfolgreiche Influencerin und Unternehmerin – sondern auch dreifache Mama. Das klingt nach einem Balanceakt – mit Promiflash hat Fiona genau darüber gesprochen und dabei verraten: "Eigentlich gibt es da keine Balance. Ich bin immer parallel mit allen Sachen im Gange. Aber das funktioniert ganz gut, weil ich alles miteinander verbinden kann. Wenn man sich richtig organisiert, eine gewisse Struktur beibehält und die Zeit effektiv nutzt, dann geht das schon."

Auch wenn es mal anstrengend werden kann, wisse Fiona genau, wofür sie es tut: "Es ist wie mit allem im Leben: Man muss das wollen, man muss in gewissen Bereichen zurückstecken und wissen, wofür man es tut. Und ich mache das gerne." Normalerweise lebt die 36-Jährige mit ihrer Familie in Dubai – aktuell verbringen sie aber den Sommer in Europa. Dort stehen nicht nur Urlaub und Familie an. Fiona nutzte ihre Zeit in Deutschland auch fürs Business: eine Roadshow, der Release ihres neuen Songs "Besser sad", Events und Pressetermine. Das alles mit der ganzen Familie im Schlepptau ist eine große organisatorische Aufgabe. "Ich sage dir, wie es ist: Das ist nicht ohne. Das ist nichts für schwache Nerven und vor allem nichts für ungeduldige Menschen. Wer da kein organisatorisches und logistisches Talent hat, bekommt das nicht hin", erklärt Fiona. Das Model achtet immer darauf, dass ihre Kinder beschäftigt sind, während sie und ihr Mann Mo ihre Arbeit erledigen. Dabei bekommt das Paar auch Unterstützung: "Ich habe immer Hilfe durch meine Schwiegermama und habe in Deutschland auch einen Babysitterservice genutzt."

Nichtsdestotrotz liebe sie es, ihrem Nachwuchs die Welt zu zeigen: "Meine Kids sind total weltoffen, können sich überall gut anpassen, können überall schlafen, haben keine Berührungsängste und sind aufgeschlossen. Das finde ich total schön." Ihr sei auch wichtig, ihren Kindern zu zeigen, wo ihre Wurzeln liegen. Im Promiflash-Interview verrät Fiona aber auch, dass Deutschland als Wohnort für sie nicht mehr infrage komme.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Familie, Juni 2025

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Schwiegermutter, ihrem Ehemann und ihren Kinder