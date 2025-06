Läuft zwischen Oliver Pocher und Cathy Hummels etwa mehr?

Seit einiger Zeit brodelt die Gerüchteküche um eine vermeintliche Liebelei von Cathy Hummels (37) und Oliver Pocher (47). Auch im Schlosshotel Mondsee, in dem vor wenigen Tagen die "Balance Boost Summer Edition" mit der 37-Jährigen als Gastgeberin stattfand, zeigten sich die Moderatorin und der Komiker vertraut. Im RTL-Interview verrät Cathy, was hinter ihrer vermeintlichen Turtelei bei dem Event steckt: "Ach, die Gerüchteküche brodelt ja gerne, wenn zwei Menschen sich gut verstehen – das nehme ich mit Humor. Olli und ich kennen uns seit 2012. Wir sind sehr gute Freunde, haben einen ähnlichen Humor, ähnliche Werte – und vielleicht genau deshalb sehen viele da mehr. Aber Fakt ist: Wir sind ein starkes Team, ja – aber eben keines mit romantischem Happy End."

Im Gespräch mit dem Sender schwärmt die Ex-Frau von Mats Hummels (36) von ihrem rein platonischen Freund. Olli sei nicht nur ehrlich, loyal und habe "eine große Portion Selbstironie", er achte auch sehr auf seinen Nachwuchs. "Er stellt seine Kinder immer an erste Stelle – genau wie ich. Bei allem, was ich tue, denke ich zuerst an meinen Sohn. Diese Priorität verbindet uns", erklärt die ehemalige Kampf der Realitystars-Moderatorin und fügt hinzu: "Wir verstehen uns auf einer tiefen Ebene – und das ist manchmal viel wertvoller als alles andere."

Aktuell ist besonders ein Thema bei Cathy und Olli präsent: seine Gewichtsabnahme. "Ich unterstütze ihn auch dabei, langfristig fit zu bleiben. Er hat ja öffentlich erzählt, dass er mit Ozempic abgenommen hat. Aber das ist nur die halbe Miete – das bekämpft die Symptome, nicht die Ursachen", weiß Cathy und ergänzt: "Mein Ziel ist es, ihn langfristig in ein gesundes und aktives Leben zu begleiten – ganz ohne Abkürzungen."

Collage: Action Press, Getty Images Collage: Oliver Pocher und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Mai 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2025