Fashion-Ikone Heidi Klum: Ihr Erfolgsgeheimnis in den USA

Heidi Klum (52) hat bei ihrem Auftritt in der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" ein besonderes Geheimnis verraten. Das Supermodel, das ursprünglich aus Deutschland stammt, sprach offen darüber, wie sie der Schritt über den Atlantik in ihrer Karriere beeinflusst hat. "Ich denke, dass es mir geholfen hat, dass ich einen Akzent hatte. Es machte mich exotischer", erklärte Heidi dem Gastgeber. Die 52-Jährige, die 1994 nach Miami zog und später in New York und Los Angeles lebte, glaubt, dass ihre Herkunft sie interessanter machte. In einem eleganten schwarzen Minikleid mit Corsagen-Top zog das Model alle Blicke auf sich und bewies erneut ihr stilsicheres Händchen.

Heidi nutzte die Gelegenheit, um über ihren Lebensweg in den USA zu erzählen, wo sie inzwischen fest verwurzelt ist. "Ich habe vier Kinder, drei in Los Angeles und eines in New York, sie sind jetzt überall verteilt, weil sie aufs College gehen", gab sie Einblicke in ihr Familienleben. Erst kürzlich feierte das Model den Schulabschluss ihres Sohnes Johan (18) in Los Angeles, der in einer bewegenden Zeremonie seinen Abschluss entgegennahm. Mit Stolz teilte Heidi auf Instagram Fotos von dem besonderen Moment und zeigte, dass Familie bei ihr stets an erster Stelle steht. Ihr Ex-Mann Seal (62), Vater von drei ihrer Kinder, war bei der Feier ebenfalls anwesend.

Neben ihrem Leben in den USA bleibt Heidi Klum auch weiterhin ein fester Bestandteil der internationalen Modewelt. Die Model-Ikone beeindruckt nicht nur auf Social Media, wo sie kürzlich lässige Poolaufnahmen postete, sondern kehrt bald als Moderatorin zu Project Runway zurück. In der 21. Staffel, die am 31. Juli startet, wird sie gemeinsam mit Designgrößen wie Nina García (60) und Christian Siriano (39) wieder auf die Suche nach neuen Talenten gehen. Heidis Liebe zur Mode, kombiniert mit ihrer charmanten Persönlichkeit, ist es vielleicht, was sie über die Jahre hinweg zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten des Showgeschäfts gemacht hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit Bikini-Oberteil am Friesenwall in Köln, 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Seal und Heidi Klum

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Söhnen Johan und Henry bei Johans Schulabschlussfeier