Jörn Schlönvoigt trifft auf Ex Hanna Weig auf dem Red Carpet

Jörn Schlönvoigt (38) und Hanna Weig (29) haben gezeigt, dass eine Trennung nicht zwangsläufig das Ende eines freundschaftlichen Verhältnisses bedeuten muss. Auf der "Raffaello Summer Night" in Düsseldorf präsentierten sich die beiden entspannt und harmonisch vor der Kamera, wie ein Video zeigt, das Bunte vorliegt. Besonders bemerkenswert: Jörn unterstützte seine Ex-Frau sogar aktiv, indem er sie aus dem Pressebereich beim Geben eines Interviews filmte. Dass die beiden trotz Scheidung und neuer Lebenswege so positiv miteinander umgehen, liegt nicht zuletzt an ihrer siebenjährigen Tochter Delia, für die sie weiterhin gemeinsam das Sorgerecht tragen. "Es gibt einiges abzusprechen", erklärte Jörn im Gespräch mit dem Newsportal und beschrieb das Verhältnis als weiterhin freundschaftlich.

Ihre Geschichte begann wie im Märchen: Nach ihrem ersten Treffen im Jahr 2017 war es Liebe auf den ersten Blick. Innerhalb weniger Monate war Hanna schwanger und das Paar krönte seine Liebe 2018 mit einer emotionalen Hochzeit. Doch was so romantisch begann, endete 2022 mit ihrer Trennung. Auch wenn nun einige Zeit vergangen ist und die Scheidung seit Januar dieses Jahres offiziell ist, beweisen die beiden, dass es möglich ist, respektvoll miteinander umzugehen. Ein Thema, das sie sicher verbindet, ist die gelungene Koordination ihres Familienlebens – eine Herausforderung, die sie scheinbar mit Bravour meistern.

Hanna hat sich nach der Trennung immer wieder in den Schlagzeilen wiedergefunden – sei es durch die Gerüchte über ihre Liaison mit US-Sänger Jason Derulo (35) oder ihre Rückkehr ins Rampenlicht. Nach einer kurzen Beziehung mit dem Musiker, die im Frühjahr 2025 bereits wieder endete, ist ihr aktueller Beziehungsstatus unbekannt. Jörn hingegen widmet sich intensiv seiner Karriere und bleibt aus dem Rampenlicht seines Privatlebens weitgehend fern. Während die Scheidung ohne öffentliches Drama verlief, verblieb ihre Verbindung durch Delia als konstantes Bindeglied, das die Basis für ihr freundliches Miteinander bildet.

Getty Images Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt im Juli 2018

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Hanna Schlönvoigt

Getty Images Jason Derulo, Sänger