Gavin Rossdales Tochter Daisy hat ihren Jordan geheiratet

Daisy Lowe (36), Tochter von Musiker Gavin Rossdale (59), hat ihren langjährigen Partner Jordan Saul geheiratet. Am fünften Jahrestag ihrer Beziehung gab das Paar sich in Somerset, England, das Ja-Wort in einer wild-romantischen Zeremonie vor über 220 Gästen, wie British Vogue berichtet. Ihr Vater, der berühmte Sänger Gavin, übernahm eine ganz besondere Rolle und führte Daisy gemeinsam mit ihrem Stiefvater Danny Goffey zum Altar. Die Braut trug ein trägerloses Kleid der verstorbenen Designerin Vivienne Westwood (✝81), mit der sie eine persönliche Verbindung hatte, da sie zu ihren Lebzeiten für deren Modeschauen lief.

Das Event war ein Fest der persönlichen Details. Die Brautjungfernkleider wurden von Daisys Mutter Pearl Lowe entworfen und bestanden aus rosa Tüll mit roten Samtherzen. Neben den emotionalen Momenten der Trauung sorgten Vintage-Diamantohrstecker, eine handgefertigte Hochzeitstorte in Schwanenform und individuelle Cocktails für Aufsehen. Zu den Gästen zählten Prominente wie Alexa Chung (41) und Pixie Geldof (34). Nach der Zeremonie wechselte Daisy ihr Outfit in ein Spitzen-Bustier mit Minirock und Dior-Stiefeln. Die musikalische Unterhaltung reichte von Livebands bis zu DJ-Sets – ein gelungener Abschluss für ihre über 200 Gäste.

Daisy, die aus ihrer Beziehung zu Jordan bereits die zweijährige Tochter Ivy hat, schwelgt seit Jahren im Glück: 2020 lernte sie den Immobilienentwickler kennen und verlobte sich zwei Jahre später mit ihm. Ihr Vater Gavin, bekannt als Sänger der Band Bush, zeigte sich ebenso stolz und sprach bei der Feier emotionale Worte. Gavin, der Daisy aus einer früheren Beziehung mit Pearl Lowe hat, ist auch Vater von drei Söhnen, die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Gwen Stefani (55) großzieht.

Instagram / daisylowe Daisy Lowe und Jordan, Mai 2025

Instagram / daisylowe Daisy Lowe mit ihrer Tochter Ivy, 2024

Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale mit seinen Kindern Apollo, Daisy, Zuma und Kingston