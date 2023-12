In Datingshow "Dein Star, Dein Date": Prominenz spielt Amor!

Jetzt sollen die Promis beim Weg zur großen Liebe helfen! Wenn es auf dem gewöhnlichen Weg nicht funktionieren mag, warum es dann nicht einfach mal in einer Datingshow probieren – davon gibt es ja zuhauf. Unter anderem Hochzeit auf den ersten Blick, Take Me Out oder auch Are You The One?. Sat.1 legt nun noch eine Schippe drauf und gibt den Liebe-Suchenden mit "Dein Star, Dein Date – Prominent verkuppelt" noch eine weitere Chance!

Das Prinzip des ab dem 7. Januar 2024 jeden Sonntag laufenden Kuppel-Formats klingt eigentlich ganz simpel: Ein Single, der auf der Suche nach der Liebe ist, bekommt von acht zur Verfügung gestellten Promi-Duos Unterstützung – sie spielen Amor. Die deutschen Sternchen Janine Kunze (49) und Thomas Hermanns (60) sowie Schauspielerin Susan Sideropoulos (43) und TV-Gesicht Marijke Amado (69) sind laut Sat.1 fester Bestandteil. Ein weiteres Kuppler-Paar wechselt wöchentlich.

Schon in der ersten Folge beweist die Prominenz ihr Können. Eine 39-jährige Kandidatin bekommt von Thomas, Susan und dem Promi-Ehepaar aus Sarah Bora und Rapper Eko Fresh (40) ganze drei potenzielle Matches vorgeschlagen. Wie es in Sachen Liebe bei der Show-Teilnehmerin weitergeht, erfahren Fans Anfang Januar.

Anzeige

Getty Images Susan Sideropoulos, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Thomas Hermanns beim Deutschen Comedy Preis im Oktober 2018 in Köln

Anzeige

Instagram / ekofreezy Sarah Bora und Eko Fresh, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de