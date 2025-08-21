Mordverdächtiger von "American Idol"-Star zeigt Suizidgefahr

Am 14. Juli wurden Robin Kaye und ihr Mann Thomas erschossen in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Gestern erschien der Mordverdächtige Raymond Boodarian vor Gericht – er soll die American Idol-Musikchefin und ihren Mann ermordet haben. Vor dem Richter zeigte er sich allerdings benommen und wirkte zudem verwirrt. Wie Bilder laut People zeigen, trug der 22-Jährige einen Suizidkittel. "Er hat tatsächlich schwere psychische Probleme. Er erscheint heute in einem Suizidkittel", erklärte seine Pflichtverteidigerin Nancy Kolocotronis vor Ort.

Der Mordverdächtige wurde bereits zur Begutachtung an ein Gericht für psychische Gesundheit überwiesen. Noch stehe aber wohl noch nicht fest, um welche mentalen Probleme es sich bei Raymond handle – jedoch sei er aktuell suizidgefährdet. Nachdem er wiederholt nicht auf die Fragen des Richters reagiert hatte, brach dieser die Anklageverlesung ab. Am 3. September müsse er nun vor einem Gericht für psychische Gesundheit erscheinen – bis dahin bleibt er ohne Kaution in Haft und die Verlesung der Anklage müsse warten.

Raymond soll sich am 10. Juli Zutritt zu Robin und Thomas' Anwesen verschafft haben – dort soll er die beiden mit einer gefundenen Waffe erschossen haben, nachdem sie unerwartet früher nach Hause zurückgekehrt waren. Erst nach vier Tagen wurden ihre Leichen entdeckt. Zuvor waren zwei Notrufe eingegangen – einer soll von dem mutmaßlichen Täter selbst stammen. So soll der 22-Jährige kurz nach seiner Tat die Polizei gerufen haben. Diese konnten sich aber keinen Zutritt zum Anwesen der Musikchefin verschaffen. Robin war über zwei Jahrzehnte eine prägende Figur der Musikbranche und wirkte an erfolgreichen Projekten wie "American Idol" sowie "Lip Sync Battle" mit.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Robin Kaye im Februar 2014

Instagram / popdisciple Robin Kaye