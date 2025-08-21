Süß: Tom Brady genießt Vater-Sohn-Zeit auf dem Golfplatz

Tom Brady (48) genoss eine Auszeit auf dem Golfplatz mit seinem Sohn Jack. Ein Foto, das der Footballstar davon auf Instagram teilte, sorgt nun für Aufsehen. In dem Schnappschuss stehen der Ex-Quarterback und sein Sprössling Arm in Arm vor der Kamera. Die Ähnlichkeit ist unverkennbar, doch einen Unterschied gibt es: Der Teenager überragt seinen Vater um mehrere Zentimeter. In einem lässigen Outfit mit weißem T-Shirt und Baseballcap posiert Tom stolz neben seinem hochgewachsenen Sohn, der ein petrolblaues Polohemd trägt.

Unter Toms Fans und sogar einigen seiner alten Teamkollegen sorgten die Fotos für Belustigung. "Jack ist viel massiver als du", kommentierte zum Beispiel der Ex-Athlet Rob "Gronk" Gronkowski. Wide Receiver Mike Evans vermutet währenddessen, dass die Bradys bei dem Foto geschummelt haben und der Teenager auf etwas draufstand, um größer zu wirken. Toms 1, 93 Meter sind schließlich schwer zu übertreffen.

Der 48-Jährige ist Vater von insgesamt drei Kindern. Jack stammt aus seiner Beziehung mit Bridget Moynahan (54), während er sich Vivian und Benjamin mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen (45) teilt. Der ehemalige Super Bowl-Gewinner betont immer wieder, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist. "Ich glaube, ein guter Vater zu sein bedeutet auch, ein gutes Vorbild dafür zu sein, wie man sich um seine Familie kümmert. Ich habe mich dafür entschieden, dies als Footballspieler zu tun", erklärte er kürzlich in seinem Newsletter.

Instagram / tombrady Tom Brady und sein Sohn Jack

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Instagram / tombrady Julie Brady, Tom Brady und seine Kinder Vivian, Jack und Benjamin