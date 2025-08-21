ClaudeBeautys Ehemann äußert sich zur plötzlichen Trennung

Einen Monat nach der Traumhochzeit Mitte Juli ist bei Claude Ngatchou alias ClaudeBeauty und ihrem Mann Emmanuel alles aus. Erstmals spricht der Ehegatte der Influencerin nun in seiner Instagram-Story über die Trennung. "Nach vielen Gesprächen und schmerzhaften Erkenntnissen haben wir beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Bitte respektieren Sie diese Entscheidung. Es gab viel Unzufriedenheit, unerfüllte Erwartungen und letztendlich eine tiefe Unvereinbarkeit", erklärt der Fashion-Blogger. Gleichzeitig scheint er sich von jeder Schuld freimachen zu wollen: "Ich habe unsere Verbindung mit Absicht, Respekt und Liebe für das, was wir aufbauen wollten, geehrt. Aus Respekt vor dem, was war, werde ich keine weiteren Details öffentlich machen."

Während Emmanuel davon spricht, dass das Paar die Trennung gemeinsam beschlossen habe, klingt das in Claudes Statement anders. Die Netzbekanntheit schrieb auf Social Media: "Ich habe die schwerste Entscheidung meines Lebens getroffen: unsere Ehe zu beenden." Sie nannte keine genauen Gründe für das Liebes-Aus, sondern beschrieb lediglich, dass sie sich "mehr vom Leben" verspreche. Ihr eigenes Wohlbefinden habe sie zu diesem Entschluss gebracht.

Claude und Emmanuel lernten sich während des Studiums kennen. Wie sie auf The Knot erklärten, studierte die Beauty damals Jura, während ihr Zukünftiger auf einen Abschluss im Bereich Maschinenbau hinarbeitete. "Von unserem ersten Date bis zu unserer Verlobung war jeder Schritt voller Freude, Wachstum und tiefer Liebe. Und jetzt sind wir bereit, das nächste Kapitel zu beginnen", verkündeten sie noch vor der Traumhochzeit am 12. Juli in der Schweiz.

Instagram / claude.beauty ClaudeBeauty mit ihrem Ehemann Emmanuel

Instagram / claude.beauty ClaudeBeauty, Influencerin

Instagram / claude.beauty ClaudeBeauty, Social-Media-Star

