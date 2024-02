Bollywood-Star stirbt mit 32 Jahren an Gebärmutterhalskrebs

Es gibt tragische Neuigkeiten aus der Schauspielwelt. Poonam Pandey hatte mit dem Erotik-Drama "Nasha" im Jahr 2013 ihr Schauspieldebüt gefeiert. Danach folgten Rollen in Produktionen wie "The Journey Of Karma", "Malini & Co.", "Uvaa", "Aa Gaya Hero". Zudem war sie als Model tätig. Doch jetzt machen tragische Nachrichten die Runde: Poonam ist im Alter von 32 Jahren an den Folgen einer Gebärmutterhalskrebserkrankung gestorben.

Das wird nun auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben. "Wir sind zutiefst betrübt, euch mitteilen zu müssen, dass wir unsere geliebte Poonam an Gebärmutterhalskrebs verloren haben. Jeder, der jemals mit ihr in Kontakt kam, wurde mit reiner Liebe und Freundlichkeit begrüßt", heißt es in dem Statement. Zudem wird um Zurückhaltung gebeten: "In dieser Zeit der Trauer bitten wir um Privatsphäre, während wir uns liebevoll an alles erinnern, was wir gemeinsam erlebt haben."

In den Kommentaren sprechen ihre Follower Poonams Familie bereits ihr Beileid aus. "Ruhe in Frieden, Poonam Pandey. Sie war eine wunderbare Frau und ich sage das, nachdem ich mir eines ihrer Interviews angesehen habe. Lasst uns die Wünsche ihrer Familie respektieren", schreibt ein Fan. "Ich kann es nicht glauben, ich wünschte, ich könnte es. Das Leben ist manchmal so unberechenbar", kommentiert ein weiterer Nutzer ungläubig.

