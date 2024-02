Fans total entsetzt! Poonam Pandey täuschte Tod nur vor

Geht dieser Schritt zu weit? Am Freitag wurden erschütternde Neuigkeiten über Poonam Pandey bekannt. Im Netz verkündeten ihre Angehörigen ein emotionales Statement, in dem sie den Tod des Bollywoodstars publik machten – die indische Influencerin sei an Gebärmutterhalskrebs gestorben. Doch nun gibt es eine überraschende und zugleich erschreckende Wende: Poonam ist am Leben, sie täuschte ihren tragischen Tod nur vor!

Auf ihrem Instagram-Profil meldet sich die Beauty selbst quicklebendig zu Wort und erklärt: Sie lebt! "Gebärmutterhalskrebs hat nicht mich, sondern tragischerweise Tausende von Frauen das Leben gekostet, weil sie nicht wussten, wie man mit dieser Krankheit umgeht", schreibt sie und schildert, mit ihrem Prank auf die Krankheit und deren Behandlung aufmerksam machen zu wollen: "Lasst uns gemeinsam danach streben, den verheerenden Auswirkungen der Krankheit ein Ende zu setzen!"

Ihre Follower sind von diesem bösen Scherz gar nicht amüsiert – sondern entsetzt! "Das ist der schlechteste PR-Stunt aller Zeiten!", schreibt ein User wütend, ein anderer kommentiert: "Dies ist buchstäblich zu einem Witz für die tatsächlichen Krebsüberlebenden geworden. Geschmacklos." In einem langen Statement entschuldigt sich Poonam noch, Betroffene getriggert zu haben.

Poonam Pandey, Schauspielerin

Poonam Pandey, Schauspielerin

Poonam Pandey, Schauspielerin

