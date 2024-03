Peinlich! YouTube-Star Liza Koshy fällt bei den Oscars 2024!

Bei den Oscars wollen sich alle Stars von ihrer besten Seite zeigen. Liza Koshy hatte sich dafür extra die höchsten High Heels herausgesucht. Leider fiel ihr das Laufen auf 20 Zentimetern etwas schwer. Wie ein Video auf X zeigt, rutscht die ehemalige YouTuberin beim Posieren auf dem roten Teppich aus. Statt auf ihren hohen Absätzen landet sie rücklings auf ihrem Po und kann sich auch nicht alleine aus der unangenehmen Lage befreien. Zwei Assistenten kommen ihr zur Rettung und helfen der Influencerin hoch. Doch schon während des Falls fängt die "Players"-Darstellerin an zu lachen und macht sich einen Spaß aus ihrem Missgeschick.

Im Oscar-Interview scherzt Liza, dass der Fall beabsichtigt gewesen sei: "Ich habe mir gesagt: 'Moment mal. Ich bin nicht nominiert, ich präsentiere keinen Award – ich muss hinfallen!'" Der Internet-Star habe so seinen Moment in den Schlagzeilen gesucht. Die 27-Jährige schäme sich nicht für ihren Ausrutscher bei der feierlichen Preisverleihung. "Ich schließe mich einer legendären Gruppe von Frauen wie Jennifer Lawrence (33) an, die auf dem Teppich hingefallen sind!", freut sie sich. Die "Silver Linings"-Schauspielerin ist eine Wiederholungstäterin, was Stürze bei den Oscars angeht. 2013 war sie auf dem Weg, ihre goldene Trophäe in Empfang zu nehmen, gestolpert. Ein Jahr später rutschte sie dann auf dem Red Carpet aus.

Ein anderer Promi hat bei der diesjährigen Award-Show nur knapp einen Stürz vermieden. Kirsten Dunst (41) begleitete Jesse Plemons (35) zu den Oscars. Ihr Ehemann war mit dem Film "Killers of the Flower Moon" in mehreren Kategorien nominiert. In einem X-Video sieht man, wie sich die Spiderman-Darstellerin beim Posieren rückwärts bewegt und in eine überdimensional Oscar-Statue hineinläuft. Zum Glück kann sie sich auffangen und sorgt nicht für das nächste Unglück. Gemeinsam mit Jesse lacht auch sie danach über ihre Ungeschicklichkeit.

